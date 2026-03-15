2026 Oscars Awards: Open Thread

It's the 98th Academy Awards.
By John AmatoMarch 15, 2026

I wrote this back in 2022, but it's still apropos.

Since I was a kid I've been watching Academy awards.

Like Roy Edroso, I too have a "childhood love of the dumb old Academy Awards."

The first one I can remember was in 1970. I loved "Butch Cassidy and the Sundance Kid." I wasn't even allowed to see "Midnight Cowboy."

ABC is carrying tonight's event.

You can livestream it here. Conan O'Brien will return for his second year as host.

Best Picture

BUGONIA

F1

FRANKENSTEIN

HAMNET

MARTY SUPREME

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS

TRAIN DREAMS

Actor in a Leading Role

Timothée Chalamet in MARTY SUPREME

Leonardo DiCaprio in ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Ethan Hawke in BLUE MOON

Michael B. Jordan in SINNERS

Wagner Moura in THE SECRET AGENT

Actor in a Supporting Role

Benicio Del Toro in ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Jacob Elordi in FRANKENSTEIN

Delroy Lindo in SINNERS

Sean Penn in ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Stellan Skarsgård in SENTIMENTAL VALUE

Actress in a Leading Role

Jessie Buckley in HAMNET

Rose Byrne in IF I HAD LEGS I'D KICK YOU

Kate Hudson in SONG SUNG BLUE

Renate Reinsve in SENTIMENTAL VALUE

Emma Stone in BUGONIA

Actress in a Supporting Role

Elle Fanning in SENTIMENTAL VALUE

Inga Ibsdotter Lilleaas in SENTIMENTAL VALUE

Amy Madigan in WEAPONS

Wunmi Mosaku in SINNERS

Teyana Taylor in ONE BATTLE AFTER ANOTHER

My picks are in bold.

Open thread.

We welcome relevant, respectful comments. Any comments that are sexist or in any other way deemed hateful by our staff will be deleted and constitute grounds for a ban from posting on the site. Please refer to our Terms of Service for information on our posting policy.
